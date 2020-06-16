اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:40 م
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إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:20 م
إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا أرشيفية
رويترز

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أقرت إسرائيل اليوم الثلاثاء استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، لعلاج مرض كا وفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزير الصحة بقبول تبرع شركة جيلياد بعقار ريمديسيفير وإنه سيُستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.

وسجلت إسرائيل، التي يقدر عدد سكانها بزهاء تسعة ملايين نسمة، 19338 حالة إصابة و302 وفاة بمرض كوفيد-19، وشهدت ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ أن أعادت فتح المدارس والمطاعم والكثير من الشركات الشهر الماضي.

وتجري عن كثب مراقبة التجارب السريرية المتعلقة بعقار ريمديسيفير، مع بحث الدول عن علاج للمرض الذي ذكرت الأنباء أنه أصاب أكثر من ثمانية ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 400 ألف في أنحاء العالم.

 


اسرائيل

كورونا

فيروس

علاج

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