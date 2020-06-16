إزاى تستخرج اشتراك الكارت الذكى لاستقلال خطوط المترو.. اعرف الخطوات

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى معلومات كيفية استخراج اشتراكات المترو لاستقلال خطوطه بانواعها الثلاثة سواء للحاصلين على تخفيضات أو الجمهور العادى أو الطلبة والخطوات التى يتبعها الراكب لاستخراجه واستخدامه بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الرقمية.



1- التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفة.

2. شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.

3- وضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الاستمارة.

4- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة ).

5- تقديم الاستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام مع تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

6- اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

7- استخراج الاشتراك للطلبة يتم عبر شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 مع اعتماد الاستمارة وختمها بشعار الجمهورية من شئون الطلاب ويرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة ويكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

8- يستخرج اشتراك الطالب من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

9- تستخدم الاشتراكات ذات التخفيضات لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.