إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر، وألقت الشرطة القبض عليه متلبسًا بحيازة مخدرات قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في شخص تبين أنه عاطل وبدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر رجال المباحث بحوزته على لفافتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر المقبوض عليه بحيازته هذه الكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبالغ المالية هى متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وفى الأخير أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمحاربة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.