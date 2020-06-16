كييف (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 32 ألفا و476 إصابة، وأوضح ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن 666 شخصا أصيبوا بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية بينهم 52 طفلا و63 عاملا في مجال الرعاية الصحية.. مضيفا أن 275 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 14 ألفا و528، في حين توفي 11 آخرون لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 912.