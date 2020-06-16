وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 32 ألفا و476 بينهم 2402 طفل و5600 عامل في الرعاية الصحية، وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مناطق لافيف وريفني وفولين.