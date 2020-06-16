اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:52 م
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أهالى مدينة بنى سويف العاصمة يشعرون بهزة أرضية خفيفة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:21 م
أهالى مدينة بنى سويف العاصمة يشعرون بهزة أرضية خفيفة مقياس ريختر
بنى سويف أيمن لطفى

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شعر أهالى مدينة بنى سويف العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، بهزة أرضية خفيفة، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر فى المبانى والوحدات السكنية.

 

وأشار عدد من أهالى مدينة بنى سويف خاصة المقيمين بالأبراج السكانية إلى شعورهم بهزة أرضية لم تستمر سوى ثوان معدودات، بينما أوضح سكان مراكز المحافظة الإدارية السبع أنهم لم يشعروا بهزات أرضية فى أى وقت من ساعات اليوم الثلاثاء.

 

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم إختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

 

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر.

 

ومصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة

 

 


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