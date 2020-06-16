اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أمين المجلس القومى للطفولة: مصر ملتزمة بدعم قضايا الطفولة فى أفريقيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:10 م
أمين المجلس القومى للطفولة: مصر ملتزمة بدعم قضايا الطفولة فى أفريقيا الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى يوم "الطفل الأفريقي" والذى يوافق 16 يونيو من كل عام، التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة فى القارة الأفريقية، قائلة: "نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لافتة إلى أن المجلس يسعى جاهدا لتطوير كافة الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهم

كما أكدت، دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن مصر دائما كانت فى صدارة الدول التى صدقت على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، إن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كافة الموثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطنى على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كافة سبل الحماية ورفع الضرر وعلى اتصال دائم بخط نجدة الطفل 16000.

وأشارت إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيؤتى بثمار أفضل من أجل التنمية، مؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة نحو حماية الأطفال وإنهاء العنف ضدهم، ويأتى ذلك فى إطار صميم عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة حيث يسعى المجلس بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة فى مصر إلى تعزيز السياسات والاستراتيجيات، حيث تم الخروج بالإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجى الوطنى للقضاء على العنف ضد الاطفال، وسلسلة السياسات من أجل التغيير

ولفتت إلى أن مصر دائما لها دور محورى فى دعم قضايا الطفولة فى القارة، وأن مصر ستظل دائماً وأبداً الحصن الآمن لأطفالها.

 


الأمومة والطفولة

الطفل الافريقى

قضايا الطفولة

المجلس القومي للطفولة والأمومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة