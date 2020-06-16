أمين المجلس القومى للطفولة: مصر ملتزمة بدعم قضايا الطفولة فى أفريقيا

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى يوم "الطفل الأفريقي" والذى يوافق 16 يونيو من كل عام، التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة فى القارة الأفريقية، قائلة: "نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لافتة إلى أن المجلس يسعى جاهدا لتطوير كافة الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهم.

كما أكدت، دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن مصر دائما كانت فى صدارة الدول التى صدقت على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، إن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كافة الموثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطنى على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كافة سبل الحماية ورفع الضرر وعلى اتصال دائم بخط نجدة الطفل 16000.

وأشارت إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيؤتى بثمار أفضل من أجل التنمية، مؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة نحو حماية الأطفال وإنهاء العنف ضدهم، ويأتى ذلك فى إطار صميم عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة حيث يسعى المجلس بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة فى مصر إلى تعزيز السياسات والاستراتيجيات، حيث تم الخروج بالإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجى الوطنى للقضاء على العنف ضد الاطفال، وسلسلة السياسات من أجل التغيير.

ولفتت إلى أن مصر دائما لها دور محورى فى دعم قضايا الطفولة فى القارة، وأن مصر ستظل دائماً وأبداً الحصن الآمن لأطفالها.