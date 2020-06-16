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أمير سعودى ينجو من حادث مروع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:02 م
أمير سعودى ينجو من حادث مروع أمير سعودى ينجو من حادث مروع
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نجا الأمير السعودي الشاب، محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، من حادث سيارة مروع، وكتبت الأميرة ريما بن طلال، أن ابن أخيها تعرض لحادث سيارة، لكنه خرج منه سالما.

 

وكتبت على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "حمدا لله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".

 

 

ونشرت الأميرة ريما صورة لسيارة فارهة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث الذي لحق به حريق فيما يبدو، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير.

 

الأمير محمد بن خالد، هو شقيق الأمير الوليد بن خالد الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، ويرقد في السرير دون حراك منذ دخوله في غيبوبة قبل نحو 14 عاما على خلفية تعرضه لحادث مروري.


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السعودية

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