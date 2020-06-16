اليوم السابع
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أمن الإسكندرية يبحث عن عاطل فر هاربا من سيارة بها 2 كيلو هيروين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:05 م
أمن الإسكندرية يبحث عن عاطل فر هاربا من سيارة بها 2 كيلو هيروين هيروين - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بكافة أنحاء المحافظة.

وأثناء الحملة الأمنية تمكنت استهداف  عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، حيث فر هارباً فور إستشعاره بالقوات تاركاً سيارة وبتفتيشها ضُبط بداخلها "كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، جارى تكثيف الجهود لضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

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