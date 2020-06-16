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أمن أسوان يرصد 287 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطى المخدرات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:46 م
أمن أسوان يرصد 287 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطى المخدرات حمله مروريه-ارشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 287 مخالفة مرورية متنوعة، وتم  ضبط دراجات  بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 33 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفوري في 37 مخالفة ، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش  ،وعدم قبول التصالح في 49مخالفة كما أسفرت الحملة عن تحرير 95  مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب اسوان دائرة مركز شرطة أسوان.أسفر الفحص عن ضبط  ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة. 

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ووجهت إدارة مباحث التموين بأسوان ،  حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط  27 قضية تموينية  شملت 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.و (6) قضايا مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط  12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار  و قضية تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم.

وقضية سلع مجهولة المصدر  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.


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