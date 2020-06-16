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أمريكى يواجه 3300 سنة سجن فى 220 تهمة معظمهم اغتصاب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:55 م
أمريكى يواجه 3300 سنة سجن فى 220 تهمة معظمهم اغتصاب ديفيد ماكوتشون
كتب محمد جمال

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يواجه رجل من ولاية أوريجون حكماً بالسجن 3300 عام بتهمة اغتصاب فتاة أكثر من مائة مرة ، بدءًا من عمر 6 سنوات ، وفقًا لصحيفة نيويورك لبوست، وأفادت وكالة أنباء كومو أن ديفيد ماكوتشون ، 39 سنة ، من كوتون جروف ، اعتقل الأسبوع الماضي في 70 اتهاما بالاغتصاب ، و40 اتهاما باللواط و 110 اتهامات بسوء معاملة جنائية ناجمة عن الجرائم الفاسدة .

المجرم
 

وبدأت شرطة كوتون جروف تحقيقا في ماكوتشون فى 26 مايو بعد أن أحال المحققون في يوجين القضية إليهم.

واعترفت ماكوتشون خلال مقابلة للشرطة بالاعتداء الجنسي على الفتاة  بالإضافة إلى الجرائم التى وقعت على مدى عدة سنوات، وذكرت وكالة أنباء كومو أن قانون ماكوتشيون يمكن أن يحكم عليه بموجب قانون الولاية بـ 1750 سنة خلف القضبان إذا أدين بجميع 70 تهمة بالاغتصاب من الدرجة الأولى.

وذكرت متروكوك أنه يواجه بعد ذلك ما يصل إلى 1000 عام فى اتهامات اللواط ، بينما يمكن أن يضيف عدد حالات سوء المعاملة الإجرامية 550 سنة أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام أنه لا يزال يتعين على محامي المقاطعة مراجعة القضية من أجل التهم الرسمية.

وذكرت وسائل الإعلام أن ماكوتشون محتجز في سجن لين كاونتي ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 16 يوليو.


أمريكا

جريمة

ولاية أوريجون

الولايات المتحدة

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