اليوم السابع
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أمريكا والصين توافقان على تسيير 4 رحلات طيران أسبوعية بين البلدين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:10 ص
أمريكا والصين توافقان على تسيير 4 رحلات طيران أسبوعية بين البلدين أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة النقل الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيانها المعدل بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل فى أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأمريكية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.

وقالت "بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأمريكية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل".

كانت الولايات المتحدة قد هددت بمنع رحلات الركاب الصينية اعتبارا من 16 يونيو بسبب القيود التي تفرضها بكين على شركات الطيران الأمريكية وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثارت مخاوف بشأن عدد رحلات الطيران العارض التي تريد شركات الطيران الصينية القيام بها.

ومن بين شركات الطيران الأمريكية، سعت دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز إلى استئناف رحلات الركاب اليومية إلى الصين في يونيو لكنهما غيرتا خططهما بسبب عدم موافقة الحكومة.

وبعد أن وافقت الصين على السماح بأربع رحلات جوية أمريكية في المجمل، قالت دلتا إنها ستقوم بتسيير رحلتين إلى شنغهاي من سياتل الأسبوع المقبل ورحلة ​​واحدة أسبوعيًا من سياتل وديترويت بدءا من يوليو وستكون جميع الرحلات عبر سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقالت شركة يونايتد إنها تهدف إلى إعادة إطلاق الخدمة إلى الصين في الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر مطلع إن السلطات الصينية وافقت بالفعل على بعض التغييرات بشأن المتطلبات من شركات الطيران الأمريكية، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلاً من منتصف الرحلة كما نوقش في السابق.


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