أمانة مستقبل وطن بالإسكندرية تطلق مبادرة لعلاج الأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت أمانة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة لتوفير العلاج بالمجان للأطفال الأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك كجزء من الدور الذى يلعبه الحزب لمساندة الدولة فى مجابهة فيروس كورونا.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أن هذه المبادرة تأتى انطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلى بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف ضيف الله أن المبادرة تستهدف أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبخاصة الأيتام، بحيث يتم توفير العلاج لهم بالمجان، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعى بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التى تتخذها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مكافحة انتشار الفيروس، وفى الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية فى ظل استمرار انتشار جائحة كورونا فى العالم.

من جانبها، قالت سلوى عطية، أمينة ذوى الإعاقة بالمحافظة، أن المبادرة تستهدف جميع أقسام المحافظة، حيث تم التواصل مع بعض الجمعيات الخيرية، وتم الاتفاق مع بعض الصيدليات للحصور على نسب خصم، وتم توصيل العلاج اللازم للأيتام فى منازلهم، حيث تم توزيع حوالى 1000 شنطة علاج على الأيتام وغير القادرين.

وأضافت أن هذه المبادرة أيضا تهدف إلى تأصيل العمل الجماعي، وتثمين دور العمل التطوعي، والمشاركة لمساعدة الأخرين، مشيرة إلى أنه تم توعية الأهالى أثناء توزيع الأدوية بمخاطر فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة فى تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشى بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبنى حملة تستهدف رفع درجة الوعى لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.