ألمانيا تسجل 378 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 186839

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 378 ليصل إلى 186839.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8800 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

وكشف تقرير لوكاله رويترز أن ألمانيا ستستحوذ على حصة في شركة التكنولوجيا الحيوية غير المدرجة كوريفاك التي تعمل على لقاح لفيروس كورونا وذلك بقيمة 300 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد أن أثارت المحاولات المبلغ عنها من قبل حكومة الولايات المتحدة للحصول على كوريفاك أو أصولها في مارس ردة فعل سياسية في ألمانيا ، وشدت ألمانيا على رفضها ذلك مما يعكس الحساسية بشأن ملكية اثنين من مطوري اللقاحات التاجية في البلاد CureVac و BioNTech .

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادي بيتر ألتماير: "إن تقنية CureVac لديها القدرة على تطوير لقاحات جديدة وطرق علاجية يمكن للكثير من الناس الوصول إليها ومتاحة عبر السوق.