ألمانيا تدعم مليون و200 مزارع أفريقي بـ 5.9 مليون دولار لمواجهة مخاطر المناخ

هند المغربي

قدمت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 5.9مليون دولار لحماية 1.2 مليون مزارع أفريقي ضد مخاطر المناخ وخاصة مع انتشار وباء كوفيد -19 في البلدان التي تتعامل بالفعل مع آثار الجفاف والأزمات الاقتصادية والصراعات في أفريقيا

ومن جانبه قال جيرنوت لاجاندا، رئيس برامج المناخ والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأغذية العالمي، إن موجات الحر والفيضانات والعواصف والجفاف تضاعف الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كوفيد-19 "

وأفاد برنامج الأغذية العالمى أن التبرع سيمكن البرنامج من دعم المزارعين في بوركينا فاسو وجامبيا ومالي وموريتانيا وزيمبابوي للموسم الزراعي 2020/21 وأوضح البرنامج خلال بيان له" إن هذا الدعم الألماني سيمول تغطية تأمينية لحوالي 108 ألف موريتانى 175 ألف شخص في بوركينا فاسو ؛ و45 ألف شخص في جامبيا ؛ 745 الف شخص في مالي و 266 الف شخص في زيمبابوي.