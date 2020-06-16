اليوم السابع
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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء.. الضأن 130-160 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 ص
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء.. الضأن 130-160 جنيها للكيلو لحوم بلدي - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسواق السلع الغذائية المصرية استقرار خلال الفترة التي تلت شهر رمضان المبارك وتعد اللحوم أكثر السلع استقرارا فى سوق المنتجات الغذائية، حيث سجلت أسعارها اليوم  الثلاثاء 16-6-2020 استقرارا و بحسب الأسعار المعلنة من قبل شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة

وسجلت اللحوم الكندوز البلدية والأكثر انتشار في السوق المصري أسعارا تتراوح من 120الي 150 جنيها فى الكيلو داخل محلات الجزارة، بينما سجلت المشتقات من اللحوم الكندوز أسعارا جاءت كالتالي، بفتيك واستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130  جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، بينما تراوح أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، و الكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 130-150 جنيها الكيلو

 

وبينما سجلت اللحوم الضأن أسعارا تتراوح بين 130- 160 جنيها للكيلو وتختلف الأسعار بحسب المنطقة، وسجلت اللحوم الجملية أسعارا تتراوح بين 90-120 جنيها الكيلو

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية أعلنت عن  مضاعفة كميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة، والدفع بسيارات متحركة بسعر مخفض من 20 وتصل إلى 25 % ، لرفع العبء عن المواطن. وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية ، و الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة و زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان" وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.


اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

السلع الغذائية

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