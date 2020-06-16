اليوم السابع
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:44 ص
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع للمرة الثانية بقيمة جنيهين، إذ بلغ الذهب 777 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، جراء ارتفاع سعر الذهب عالميا الي 1730 دولارا مقارنة ب 1716 دولار، مع توقعات بتغيرات أخري بالأسعار اليوم.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 666 جنيها.

عيار 21 : 777 جنيها.

عيار 24 : 888 جنيها.

الجنيه الذهب : 6216 جنيها.

السعر العالمي : 1730 دولار.

 
وارتفع الذهب يوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
 
وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1726.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة مسجلة 1733 دولارا، بحسب رويترز
 
وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.إن.زد ”مجلس الاحتياطي يمضي قدما في مزيد من إجراءات التحفيز، بما يشمل سندات الشركات هذه، مما يشير إلى أن هذا النوع من التيسير النقدي سيستمر لبعض الوقت وهناك ثمة ما يكفي من بواعث القلق حيال التوقعات الاقتصادية لإبقاء طلب المستثمرين على الذهب قويا للغاية.“
 
و أضاف أن تحسن الإقبال على المخاطرة قد يكبح شهية المستثمرين للذهب.
 
ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق التي تعكف عليها البنوك المركزية بسبب وضعه العام كأداة تحوط من التضخم وانفاض قيم العملات.
 
وقال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ يوم الثلاثاء شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، مما أوقد شرارة إقبال على المخاطرة دفع الأسهم العالمية للارتفاع وأثقل كاهل الدولار الأمريكي.
 
وقال بنك اليابان المركزي إنه يتوقع ضخ حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عن طريق عمليات السوق وتسهيلات الإقراض.

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