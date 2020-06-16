اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم من المزرعة.. الكيلو بـ22 جنيها و25 جنيها لكرتونة البيض

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:49 ص
أسعار الدواجن اليوم من المزرعة.. الكيلو بـ22 جنيها و25 جنيها لكرتونة البيض صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-6 - 2020  استقرارا فى السوق المصرى وفقا للاسعار المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة وسجل سعر الكيلو من المزرعة 22- 23 جنيها للكيلو .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن تشهد استقرار فى السوق المحلى وذلك بفضل زيادة الانتاج المحلى، مشيرا إلى أن اسعار الدواجن داخل المزرعة يتراوح سعر الكيلو بين 22- 23 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن هذه الاسعار تعتبر منخفضة نسبيا فى الفترة الحالية .

وأضاف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اسعار الدواجن للمستهلك تترواح بين 26 – 28 جنيها  للكيلو بعد حساب هوامش الربح للحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة .

ونابع رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار البيض سجلت اليوم 25 جنيها للكرتونة مقابل 35 جنيها للكرتونة خلال شهر رمضان وكان يصل سعرها للمستهلك بين 40 – 43 جنيها بينما سعر الكرتونة للمستهلك اليوم يتراوح سعرها بين 30 – 34 جنيها .

والجدير بالذكر أن أن اسعار الدواجن المجمدة المنتجة محليا فان الدجاجة وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو مقابل 45 جنيها فى شهر رمضان المبارك ، و ان التصنيع المحلى للدواجن يشهد طفرة خلال الفترة الاخيرة وان الفرصة مواتية من اجل فتح اسواق جارجية وذلك بعد ان حققت الدولة اكتفاءا ذاتيا فى الانتاج الداجنى .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن عن موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، على إدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى.

وقال القصير، إن هذا الإجراء كان حتميا لاستيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير(طبقا لنوع إنتاج المنشآت)، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشى مرض إنفلونزا الطيور بها عام 2006، حيث ستتاح لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير للثروة الداجنة (كتاكيت عمر يوم - بيض المائدة – بيض التفريخ - أمهات التسمين)

وأضاف القصير أن المنشآت المعزولة الخالية من انفلونزا الطيور تقع في الظهير الصحراوى لعدد ثلاث محافظات "الإسماعيلية "سرابيوم" – البحيرة "وادى النطرون" – المنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربى"، وتم اعتماد هذه المنشآت بناءً على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.

 

 


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