أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة.. البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 -6 – 2020 وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البورى 1 فتتراوح بين 39 – 48 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وفيما يخص السمك البربون فيتراوح سعره بين 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

فيما جاءت أسعار البلطى بجميع اصنافه حيث سجل البلطى الاسوانى 17 – 37 جنيها، بينما سجل البلطى 1 أسعار تتراوح بين 23 – 29 جنيها للكيلو فيما سجل سعر البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

بينما سجلت اصناف الجمبرى اسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها ، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو، فيما سجلت اسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها .

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% ، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .

وأكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ضخ كميات كبيرة من الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية ، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج كبير بسعر 32 جنيها للكيلو وسمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 25 جنيها للكيلو وبورى سوبر طازج 60 جنيها وسبيط طازج بسعر 150 جنيها ومكرونة خليجى 25 جنيهًا للكيلو وماكريل هولندى مجمد 40 جنيها وماكريل مجمد 30 وماكرونة نرويجى 27 جنيها وسردين بسعر 17 جنيها للكيلو وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر 29 والرنجه من 32 إلى 41 جنيه وبلطى منظف مجمد 30 جنيه وبلطى مجمد كبير 30 جنيه بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبرى.