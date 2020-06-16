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"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:00 ص
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع أسباب ارتفاع الذهب وتوقعات السعر مع أزمة كورونا، وذلك من خلال استضافة، إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

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