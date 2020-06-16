اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:22 م
خالد صلاح
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أرباح البنوك الأمريكية تهوي 70% في الربع الأول بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:41 م
أرباح البنوك الأمريكية تهوي 70% في الربع الأول بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أرباح البنوك الأمريكية هوت بنسبة 69.6 في المئة إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تضرر البنوك من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن "تدهور النشاط الاقتصادي" دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.

وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأمريكية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3 بالمئة من البنوك أرباحا.

ويظهر التقرير الجديد، وهو أول مسح حكومي للقطاع المصرفي منذ الجائحة، أن البنوك قامت بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280 في المئة عن الربع الأول من العام السابق.

ومع اقبال الكثير من المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في سوق الأسهم، شهدت البنوك الأمريكية قفزة قدرها 1.2 تريليون دولار، أو 8.5 بالمئة، في الودائع في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.


البنوك الامريكية

امريكا

اقتصاد

بنوك

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