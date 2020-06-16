أخبار اقتصاد اليوم.. المالية: حققنا معدل نمو 5.6% وعجز الموازنة انخفض لـ8.2%

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء، 16 - 6 - 2020، عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية الهامة، والتى تم رصدها على صفحات "اليوم السابع"، وهى كالتالى:

وزير المالية: حققنا معدل نمو 5.6% وعجز الموازنة انخفض إلى8.2%

أحرزت مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى، وفى هذا الإطار أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.

وزير الاتصالات: استثمرنا 1.6 مليار دولار لزيادة سرعات الإنترنت فى مصر

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطة الحكومة للبنية التحتية المعلوماتية لتطوير الإنترنت فى مصر تسير وفق المخطط لها حيث تم إنفاق نحو 1.6 مليار دولار لزيادة سرعة الإنترنت فى مصر خلال الفترة الماضية والحالية .

أضاف الوزير خلال لقاء بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، وعدد من قيادات الغرفة بواشنطن ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك أننا نستهدف توصيل الإنترنت لمليوني منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار.

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ صدور القرار .

وجاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

انفوجراف.. وزارة التخطيط تكشف مبادرات الدولة للعدالة الاجتماعية فى ظل تحديات كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى المبادرات التى أطلقتها الدولة وساعدت على الصمود فى مواجهة تداعيات الفيروس، أوالمبادرات التى قدمتها الدولة بعد اندلاع الأزمة فى إطار حزمة التدابير المتخذة للتكيف أو التخفيف من تداعيات الأزمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات قبل وبعد أزمة التعرض لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية ربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 الرئيسية منها والفرعية، مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وزير البترول يشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة (الآبو) عبر الفيديوكونفرانس

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الوزاري الـ 38 لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول(الآبو) عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة افريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم 18 دولة لبحث المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية وتأثيرها على صناعة البترول الافريقية في ظل تفشى فيروس كورونا والتأثير السلبى على استقرار سوق البترول العالمى وبحث الآليات والسبل التي من شأنها مواجهة هذه التحديات ، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مجموعة أوبك + التي يشارك فيها عدد من الدول الافريقية المنتجة للبترول من أجل عودة التوازن لأسعار البترول العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن صناعة البترول والغاز أحد أهم دعائم الاقتصاديات الافريقية لما تمثله من اسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها ، مؤكداً على اهتمام مصر الكبير بالتعاون والتكاتف مع دول القارة ووضع كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة في مجال صناعة البترول لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنظمة.

"التنمية الصناعية" تعلن عودة بعض الخدمات للمستثمرين ومد الرخص المنتهية حتى 30 يونيو

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتي 30 يونيو 2020 أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه بدءاً من يوم الاثنين 15 يونيو الحارى إعادة تقديم الخدمات التالية، أولا إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي، وتقديم خدمات المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، والايثلو مستلزمات، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات

وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيده ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات صباح اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال انشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير ، لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.

أسعار الذهب ترتفع جنيه واحد وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات ارتفاعا بقيمة جنيه واحد، إذ بلغ الذهب 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، جراء ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1725 دولارا مقارنة بـ 1716 دولار، مع توقعات بتغيرات أخري بالأسعار اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 664.25 جنيه.

عيار 21: 775 جنيها.

عيار 24: 885.75 جنيه.

الجنيه الذهب: 6200 جنيها.

أوقية الذهب 1725 دولار.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر.. مسجلا اليورو 18.23جنيه

تشهد أسعار العملات الورقية اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم وهم " سعر الدولار، سعر اليورو، الجنيه الإسترلينى، الريال السعودى، الدينار الكويتى"، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

الدولار يشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليوم، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا اليوم 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الاثنين.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.23 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الاثنين كان 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.56 جنبه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 20.06 جنيه للشراء، 20.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.90 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 49.89 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.