اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يشارك فى اجتماع مجلس الأمن للتصدى لخطط الضم الإسرائيلية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:38 م
أبو الغيط يشارك فى اجتماع مجلس الأمن للتصدى لخطط الضم الإسرائيلية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأى تأييد دولى، بل تُعارضها أغلب الدول والتكتلات الدولية، من منظمة التعاون الإسلامي إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين العمل في هذه المرحلة على تكوين أوسع تحالفٍ دولي ممكن لكشف عُزلة إسرائيل ومن يؤيدها في هذه السياسة الرعناء والخطيرة التي تُهدد بإشعال المنطقة.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، أن أبو الغيط سيُشارك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في جلسةٍ لمجلس الأمن بشأن "الحالة في الشرق الأوسط" من المقرر أن تُعقد على المستوى الوزاري يوم 24 الجاري وأن تُخصص بالكامل لمناقشة مشروع الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية مُحتلة عام 1967.

وأوضح الأمين المساعد إن عقد هذه الجلسة على المستوى الوزاري في هذا التوقيت  يُشكل فرصة سانحة لمجلس الأمن وأعضائه للتعبير علناً وبشكل جماعي عن رفض خُطط إسرائيل وتحذيرها من المُضي قُدماً فيها، وبحيث يظهر حجم الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطوة.

وأضاف أن قرار إنعقاد الجلسة على المستوى الوزاري جاء ثمرة للقاءات متتابعة أجراها وفدٌ يمثل المجموعة العربية في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم فرنسا الرئيس الحالي للمجلس، وكذا ألمانيا الرئيس القادم، مؤكداً أن هذه التحركات الدبلوماسية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحشد الجهود الدولية في الأمم المتحدة وأجهزتها للتصدي لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي.

 

وأكد السفير "زكي" ، أن أبو الغيط يواصل إتصالاته على الصعيد الدولي من أجل بناء تحالف مضاد للخطوة الإسرائيلية وتبيان خطورتها الشديدة على الأمن والسلم الدوليين، وقد قام مؤخراً بتوجيه عدد من الرسائل التي تحمل هذا المعنى لكل من اليابان والهند وأستراليا وروسيا.

 

 


الجامعة العربية

ابو الغيط

فلسطين

اسرائيل

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة