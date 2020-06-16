اليوم السابع
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أبوظبى تبدأ اليوم تمديدا لحظر التنقل من وإلى الإمارة أسبوعا لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:12 ص
أبوظبى تبدأ اليوم تمديدا لحظر التنقل من وإلى الإمارة أسبوعا لمواجهة كورونا
إيمان حنا

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من غد الثلاثاء . وفق البيان الإماراتية.

يشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

يأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفاً من سكان الإمارة.

وكان المكتب الإعلامي في أبو ظبي، أعلن فى الثامن من يونيو الجارى ، تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة، عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من غدا الثلاثاء الـ9 من يونيو.

وأشار البيان، إلى أن "حظر التنقل يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية".

وأضاف: "يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني".

ويأتي التمديد مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار "كوفيد-19"، واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. 

 


الامارات

ابو ظبى

تمديد حظر التجول فى ابوظبى

كورونا

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