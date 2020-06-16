اليوم السابع
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ولكن الفيروس لم يصبح أشد فتكا

أبحاث: طفرة فيروس كورونا ساعدت على سرعة الانتشار

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
أبحاث: طفرة فيروس كورونا ساعدت على سرعة الانتشار طفرات كورونا تساعد على الانشار
كتبت إيناس البنا

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تظهر الأبحاث المختبرية الجديدة، أنه ربما ساعدت طفرة معينة في سلالة واحدة من الفيروس التاجي الجديد كورونا " SARS-CoV-2"  في إصابة المزيد من الخلايا البشرية وتحويلها إلى السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم.
 
شدد الباحثون في سكريبس ريسيرش في جوبيتر ، فلوريدا ، وفقا لموقع " HealthDay News"  على أن اكتشافهم لا يعني أن الفيروس أصبح أكثر فتكًا، مضيفين أن هذا تم إجراء بحث عنه في أحد المختبرات ، ولم يؤكد بعد أن الطفرة تزيد من احتمال انتشار السلالة بين الناس.
 
سالة فيروسكورونا
سالة فيروسكورونا
وقال المؤلف البارز وعالم الفيروسات هيريون تشوي،  في بيان صحفي لسكريبس " ومع ذلك ، كانت الفيروسات مع هذه الطفرة أكثر عدوى بكثير من تلك التي لا توجد بها طفرة في نظام زراعة الخلايا الذي استخدمناه".
 
ومنذ بداية الوباء العالمي لـ COVID-19 ، تساءل الخبراء عن سبب انتشار الفيروس بسهولة نسبية في مناطق معينة - مدينة نيويورك وإيطاليا على سبيل المثال - ومع ذلك تم احتواؤه بسهولة أكبر في أماكن أخرى ، مثل سان فرانسيسكو وولاية واشنطن.
 
قد يكون الفرق في البنية الفعلية لسلالات معينة من الفيروس، حيث  تعرضت السلالة التي أصبحت الآن مسيطرة على طفرة ، أطلق عليها اسم D614G ، والتي زادت بشكل كبير من عدد "المسامير الوظيفية" على سطح الفيروس.
 
وأوضح الفريق أن هذه المسامير تعطي الفيروس مظهره "تاج" (ومن هنا جاء اسم كورونا) ، وهي ضرورية للسماح للفيروس بالتصاق الخلايا البشرية واختراقها ، مما يسبب العدوى.
 
وقال تشوي: "إن عدد أو كثافة المسامير الوظيفية على الفيروس أكبر بأربع أو خمس مرات بسبب طفرة [D614G]".
 
وأضاف مايكل فرزان ، الرئيس المشارك لقسم أبحاث سكريبس في علم المناعة والأحياء الدقيقة ، في البيان الصحفي أن الطفرة أتاحت أيضًا مرونة أكبر في "العمود الفقري" للمسامير الخاصة بالفيروس، موضحا أن هذه المرونة المتزايدة تساعد على إبقاء الفيروس قابلاً للحياة في رحلاته من خلية إلى أخرى.
 
نمت سلالات السارس CoV-2 مع طفرة D614G لتسيطر مع مرور الوقت. ولم تجد البيانات من GenBank ، وهو مستودع للدراسة الجينية للعينات الفيروسية في جميع أنحاء العالم ، أي تسلسل لفيروس كوروان CoV-2 يحتوي على D614G في فبراير، ولكن لاحظ الفريق أنه بحلول مارس ، ظهرت الطفرة في ربع جميع التسلسلات ، وبحلول مايو ظهرت بنسبة 70٪.
 
وقال الباحثون إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلالات التي تحمل طفرة D614G تجعل الناس مرضى أو أكثر عرضة للوفاة، ولكن الدراسات التي أجريت في وحدات العناية المركزة بالمستشفى تظهر أن السلالة هي النوع السائد ، لكن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات الأفضل.
 
البحث مبكر: لا يزال يخضع لمراجعة الأقران ، ولكن يتم نشره في شكل مطبوع مسبقًا عبر الإنترنت في bioRxiv ، بعد ظهور تقارير إخبارية عن النتائج.
 
وشدد تشوي وفرزان على أنه نظرًا لأن بحثهما أُجري باستخدام فيروسات غير ضارة مُصممة لإنتاج بروتينات معينة من فيروسات التاجية ، فمن غير الواضح الآن ما إذا كانت الطفرة تمنح عدوى متزايدة بين مجموعات كبيرة من السكان. وقالوا إن الدراسات الإضافية التي أجريت عبر السكان فقط يمكن أن تؤكد ذلك.
 
ولكن كان هناك القليل من الأخبار المليئة بالأمل، حيث فيما يبدو أن عوامل المناعة المستمدة من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي تحارب الفيروسات المصممة مع أو بدون طفرة D614G ، حسبما قال الفريق، وهذا يبشر بالخير بالنسبة للجهود المبذولة للعثور على لقاح يمكن أن يمنع مرض السارس - CoV - 2.
 
 

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