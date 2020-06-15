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6 قرارات للمهن الطبية.. والإبقاء على شرط الـمسحات لدعم مصابى كورونا ماديا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:03 م
6 قرارات للمهن الطبية.. والإبقاء على شرط الـمسحات لدعم مصابى كورونا ماديا الدكتور حسين عبد الهادى عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين عبد الهادى، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه اليوم، مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، حتى نهاية شهر يونيو 2020.
 
وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرارات الاجتماع تتضمنت:
 
1- رفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج للحالات الحرجة المصابة بفيروس  covid19، والتى تحتاج لأجهزة التنفس الصناعى، إلى 48 ألف جنيه، خاصة أن أسعار جهاز التنفس الصناعى تصل إلى 7500 جنيه فى الليلة، أى أن الـ28 جنيه لن تكفى إلا 4 أيام، وبالتالى تم زيادة الدعم 20 ألف جنيه.
 
2- الإبقاء على صرف 20 ألف جنيه لمصابى فيروس كورونا من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، مع الاعتماد على إجراء مسحة الـPCR.
 
3- تكثيف مجهودات مشروع العلاج للتوسع فى التعاقد مع مستشفيات لعزل الأعضاء، غير التى تم الإعلان عن التعاقد معها.
 
4- التوسع فى شبكة التعاقدات مع معامل التحاليل والأشعة، لتقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية.
 
5- التراجع عن مقترح إيجار مستشفى بالكامل لعزل الأعضاء، نظرا لصعوبة توفير مستشفى بكامل الأطقم الطبية.
 
6- الموافقة مبدئيا على مشروع قانون تعديل دمغات اتحاد المهن الطبية، حيث طالب عددا من أعضاء مجلس الاتحاد، منحهم فرصة لدراسة ما ورد بالمقترح.
 
 
وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أن مشروع علاج الأطباء باتحاد نقابات المهن الطبية، يبدأ فتح باب الاشتراك لفترة استثنائية بداية من يوم الأثنين 1 يونيو وحتي 15 يونيو 2020، وذلك نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، علي أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك، إلا أنه تم مد فتح باب الاشتراك حتى نهاية يونيو.
 
 
 
 
 
 
 

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