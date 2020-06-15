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6 سنوات استثنائية فى تاريخ الصناعة والتجارة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 م
6 سنوات استثنائية فى تاريخ الصناعة والتجارة.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: يد السيسي تير عجلة إنتاج مصر.. 6 سنوات استثنائية فى تاريخ الصناعة والتجارة.. إنشاء 3 مدن صناعية جديدة.. موافقات وتراخيص لآلاف المشروعات والأنشطة.. و17 مجمعا للصناعات الصغيرة في 15 محافظة بـ10 مليارات جنيه.. وتوسعات لـ 17 ألف منشأة بـ44 مليارًا و140 ألف وظيفة

 

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