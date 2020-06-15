6 سنوات استثنائية فى تاريخ الصناعة والتجارة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: يد السيسي تير عجلة إنتاج مصر.. 6 سنوات استثنائية فى تاريخ الصناعة والتجارة.. إنشاء 3 مدن صناعية جديدة.. موافقات وتراخيص لآلاف المشروعات والأنشطة.. و17 مجمعا للصناعات الصغيرة في 15 محافظة بـ10 مليارات جنيه.. وتوسعات لـ 17 ألف منشأة بـ44 مليارًا و140 ألف وظيفة

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:



وزيرة الهجرة: فى اجتماع «الشؤون العربية» بمجلس النواب: أدرنا أزمة العالقين فى الخارج بنجاح.. نبيلة مكرم: لا نصمت إزاء أى اعتداء على المصريين.. ونجحنا فى التصدى للهجرة غير الشرعية

أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة «العربية» قبل الامتحان



رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميدانى لمواجهة كورونا.. «عين شمس» تنتهى من تجهيز 200 سرير خلال 15 يوما وبدء التشغيل الخميس.. وصندوق تحيا مصر يشارك بـ15 جهاز تنفس صناعى وآلاف الكمامات

بدء تدريب رؤساء لجان وكنترولات الثانوية العامة.. «التعليم» تدخل مرحلة الطوارئ.. وإجراءات احترازية وخطط لمواجهة الغش



وزير المالية: انتهينا من تعديلات ضريبة القيمة المضافة تمهيدا للحوار المجتمعى.. لا مساس بسعر الضريبة.. وحريصون على استقرار القطاع

وزير الخارجية يؤكد: نراهن على جالياتنا بالخارج فى فضح أكاذيب الإخوان



ضبابية كورونا تغلف سماء الفن.. السينما تحت رحمة الوباء العالمى

الاستعداد لتعميم الخدمة أول يوليو.. تفعيل خدمات التموين الإلكترونية خلال أيام



تفعيل خدمات التموين الإلكترونية خلال أيام.. موقع «دعم مصر» يبدأ استخراج البطاقات الجديدة والفصل الاجتماعى تجريبيا لمنع تكدس المواطنين.. وتعميم الخدمة أول يوليو

10 مليارات جنيه اعتمادا إضافيا بموازنة العام الجارى للحد من آثار كورونا



تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعى بالفيوم والمنيا لعزل مصابى كورونا.. مى عبدالحميد: الوحدات لم يسبق تخصيصها أو تسكينها.. وتم تجهيزها وفرشها لاستقبال الحالات

محطات جديدة لإعادة استخدام الصرف الزراعى.. مصلحة الرى: تغطيات الترع تعانى مشكلات بسبب سوء الاستخدام

