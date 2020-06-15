5 مزايا لتغطيات التأمين متناهى الصغر.. تعرف عليها

كتب حسام الشقويرى

"التأمين متناهى الصغر" هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه، وتوفر 5 مزايا لأصحابها.

1 - لا يزيد مبلغ التعويض بالوثيقة عن 100 ألف جنيه، مقابل سداد أقساط تتناسب ومستوى ذوى الدخول المنخفضة.

2 - تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه.

3 - تغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق.

4 - تغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين.

5 - إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى البريد المصرى، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.