اليوم السابع
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5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" كل ما يريد معرفته عن الأجهزة المنزلية التى لا تستهلك كهرباء كثيرة ولا تتسبب فى رفع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية إذا تم استهلاكهم بشكل صحيح ونزع الفيشة من منبع الكهرباء بعد الانتهاء من استهلاكهم، وهم كالآتى:

1- الشاشات LED   و LCD .

2- الريسيفر بأنواعه المختلفة يعتبر من أقل الأجهزة استهلاكاً للكهرباء ويجب فصله بعد الانتهاء من استخدامه حتى لا يستمر فى استهلاك الكهرباء.

3- شاحن الموبيل وينصح بفصله بعد الانتهاء من الشحن حتى لا يستمر فى استهلاك الكهرباء.

4- اللاب توب.

5-اللمبات الليد ذات الكفاءة العالية.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

ايمن حمزة

وزير الكهرباء

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