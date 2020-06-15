22728 بحثا سلمها طلاب النقل بالقطاع الطبى لجامعة القناة بنسبة 97.3%

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قالت إنه منذ صدور قرار مجلس الوزارء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية الأول من يوليو المقبل قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعلان الجدول الزمني للامتحانات وإلزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه علي الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميًا خلال الامتحانات.
ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، بأعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل حيث قامت جميع الكليات بإعلان الجداول علي الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب علي اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 31 مايو الماضى.
ويشمل دليل الإجراءات الإطار الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية وأخيرًا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.
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