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22728 بحثا سلمها طلاب النقل بالقطاع الطبى لجامعة القناة بنسبة 97.3%

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:06 م
22728 بحثا سلمها طلاب النقل بالقطاع الطبى لجامعة القناة بنسبة 97.3% الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إحصائية تسليم الأبحاث الخاصة بسنوات النقل لطلاب الجامعة للفصل الدراسى الثانى الدور الأول للعام الجامعى 2019- 2020، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأبحاث التى تم رفعها على منصة الجامعة بلغ 18568 بحث بنسبة 97.3 % لطلاب فرق النقل بجامعة القناة. 
 
وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، فى بيان صادر عن الجامعة، أنه قد تم فتح باب تسليم الأبحاث من 31 مايو إلى 7يونيه وتم مد الفترة حتى 10يونيه.
 
من جانبة أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن عدد الابحاث المستلمه من كليات القطاع الطبى 22،728  حيث بلغت الابحاث المستلمه بكلية الصيدلة 6322بنسبة 98.5 % وبكلية طب الاسنان بلغ عدد الأبحاث المستلمة 3945بنسبة 97.3 %وبكلية تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 4438 بنسبة 95.1 % وبمعهد الفني تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 7888 بنسبة 99.1 % وبالمعهد الفني تمريض ( دبلوم تخصصي فرقة أولى بلغ عدد الأبحاث المستلمه 135بحث بنسة 100% .

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قالت إنه منذ صدور قرار مجلس الوزارء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية الأول من يوليو المقبل قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعلان الجدول الزمني للامتحانات وإلزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه علي الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميًا خلال الامتحانات.

ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، بأعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل حيث قامت جميع الكليات بإعلان الجداول علي الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب علي اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 31 مايو الماضى.

ويشمل دليل الإجراءات الإطار الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية وأخيرًا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.

 


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