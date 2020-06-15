22728 بحثا سلمها طلاب النقل بالقطاع الطبى لجامعة القناة بنسبة 97.3%

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إحصائية تسليم الأبحاث الخاصة بسنوات النقل لطلاب الجامعة للفصل الدراسى الثانى الدور الأول للعام الجامعى 2019- 2020، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأبحاث التى تم رفعها على منصة الجامعة بلغ 18568 بحث بنسبة 97.3 % لطلاب فرق النقل بجامعة القناة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، فى بيان صادر عن الجامعة، أنه قد تم فتح باب تسليم الأبحاث من 31 مايو إلى 7يونيه وتم مد الفترة حتى 10يونيه.

من جانبة أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن عدد الابحاث المستلمه من كليات القطاع الطبى 22،728 حيث بلغت الابحاث المستلمه بكلية الصيدلة 6322بنسبة 98.5 % وبكلية طب الاسنان بلغ عدد الأبحاث المستلمة 3945بنسبة 97.3 %وبكلية تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 4438 بنسبة 95.1 % وبمعهد الفني تمريض بلغ عدد الابحاث المستلمه 7888 بنسبة 99.1 % وبالمعهد الفني تمريض ( دبلوم تخصصي فرقة أولى بلغ عدد الأبحاث المستلمه 135بحث بنسة 100% .