18 أغسطس.. النطق بالحكم على متهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

كتب ــ إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف جامعة الأزهر، لجلسة 18 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

وقام المتهم بعمل طعن على الأحكام وقررت محكمة النقض قبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف الدئرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر المحاكمة، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحكمة لتلاوة أمر الإحالة ولطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة.