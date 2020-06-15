اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يتفقد الأعمال الجارية لتطوير مستشفي صدر الزقازيق

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:19 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد الأعمال الجارية لتطوير مستشفي صدر الزقازيق جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي الإنتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالدور الثالث بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق.

جاء ذلك أثناء زيارته مساء اليوم للمستشفي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من التزام الفريق الطبي بارتداء كافة الواقيات الشخصية، ومعايير وسياسات مكافحة العدوي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع بالانتهاء من التشطيبات النهائية للجناح الطبي الثاني، وباقي الأقسام الطبية والغرف الموجودة بالدور الثالث، لدخولها الخدمة الطبية، واستقبالها المرضي خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

أوضح الدكتور هشام مسعود بأن الأقسام الطبية بالدور الثالث تسع لعدد 46 سرير، منها  8 أسرة للعزل، وبلغت التكلفة التقديرية للانشاءات 3 مليون، و 700 ألف جنيه، تم تخصيصها من ميزانية مديرية الشئون الصحية، هذا بجانب دعم المجتمع المدني بعدد  46 سرير لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر  مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله   كما خصص مقر

و كذلك  6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات  - الامراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "   - مستشفي صيدناوي  " قسم العلاج الاقتصادي "  باجمالي 301 سرير داخلي و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض

 

 

 

 


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