اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة: روسيا ستطرد دبلوماسيين اثنين من التشيك فى إطار خلاف

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:41 ص
وكالة: روسيا ستطرد دبلوماسيين اثنين من التشيك فى إطار خلاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير التشيكي في موسكو قوله إن روسيا أبلغته اليوم الاثنين أنها ستعلن اثنين من الدبلوماسيين التشيكيين شخصين غير مرغوب فيهما بعد أن طردت براج اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الروس هذا الشهر.

وكانت قد ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الخارجية استدعت سفير التشيك إلى موسكو اليوم الاثنين، وسط توترات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت هذا الشهر أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في براج هما شخصان غير مرغوب في وجودهما وأمرت بمغادرتهما البلاد. 
 

 


روسيا

التشيك

سفير التشيك

براج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة