وكالة: روسيا ستطرد دبلوماسيين اثنين من التشيك فى إطار خلاف

رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير التشيكي في موسكو قوله إن روسيا أبلغته اليوم الاثنين أنها ستعلن اثنين من الدبلوماسيين التشيكيين شخصين غير مرغوب فيهما بعد أن طردت براج اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الروس هذا الشهر.

وكانت قد ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الخارجية استدعت سفير التشيك إلى موسكو اليوم الاثنين، وسط توترات دبلوماسية بين البلدين.