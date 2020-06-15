وأشار بيان الوكالة إلى أن الأمراض الحيوانية التى تنتقل إلى الإنسان تتسبب فى وفاة حوالي 2.7 مليون شخص كل عام.

وذكر أن المبادرة تركز على مساعدة المختبرات الوطنية في مراقبة الأمراض الحيوانية التى تنتقل إلى الإنسان ومراقبتها والكشف المبكر عنها ومكافحتها مثل كورونا وإيبولا وأنفلونزا الطيور وغيرها.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على القدرات التقنية والعلمية والمخبرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها وآليات الوكالة لتسليم المعدات بسرعة إلى الدول المضارة، مضيفا أن الهدف هو جعل العالم أكثر استعدادا لمواجهة تفشي الأوبئة في المستقبل.

