وفاة شاب مصرى فى مطار الكويت كان فى انتظار موعد رحلته للقاهرة

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، أشار فيه المستشار العمالى أحمد إبراهيم ، إلى وفاة شاب مصرى فى مطار الكويت أثناء انتظاره موعد رحلته إلى القاهرة، حيث فاجأته سكتة قلبية توفى على إثرها فورا وقبل وصول الفريق الطبى الذى تم استدعاؤه.

ولفت المستشار العمالى إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تسليم الجثة للسلطات المصرية بالقاهرة، وجارى متابعة الموضوع.

فى سياق آخر كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أن الطبيب المصرى تامر شوشة أخصائي الأطفال، الذى تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب بمقر عمله بمستوصف الصليبية الجنوبى بالكويت من قبل أحد الوافدين العرب، وتسبب ذلك في كسر في عظام الركبة بعد إجراء الأشعة اللازمة ، مما يستدعي تدخل جراحي وتركيب شرائح ومسامير ، وسيتم اليوم الأثنين التدخل الجراحي في إحدي مستشفيات العظام بالجهراء.

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيب المصري وزيارته بالمستشفى ، ومتابعة حالته للاطمئنان علي صحته أولا بأول، وإبلاغه أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة حادث الاعتداء، وإجراءات العملية الجراحية باعتبارها إصابة عمل، مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة مشددا على أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.