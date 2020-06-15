وفاة السياسى الكونغولى المخضرم بيير لومبى بفيروس كورونا

كينشاسا (رويترز)

قال أصدقاء السياسى الكونجولى المخضرم بيير لومبي، مستشار الرئيس السابق جوزيف كابيلا وأحد رموز المعارضة فيما بعد، إنه توفى بفيروس كورونا ليصبح أبرز ضحايا المرض فى البلاد.

وتولى لومبى عدة حقائب وزارية قبل شغله منصب مستشار كابيلا للشؤون الأمنية، وكان أحد رموز المجتمع المدنى فى تسعينيات القرن الماضي، وانتخب لومبى عضوا بالبرلمان عن إقليم كيفو الجنوبى عام 2016، وعمل مديرا لحملة مارتن فيولو فى الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وقال فيولو على تويتر "إننى حزين جدا لوفاة السناتور بي. لومبي"، ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرته قولها إن لومبى توفى جراء إصابته بفيروس كورونا فى مستشفى مركز كينشاسا الطبى فى العاصمة الكونجولية. وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4478 إصابة بفيروس كورونا و107 وفيات.