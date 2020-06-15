اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: تشغيل القطارات المكونة من جرارات وعربات جديدة الشهر المقبل

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 م
وزير النقل: تشغيل القطارات المكونة من جرارات وعربات جديدة الشهر المقبل جرارات السكة الحديدة
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، تواصل أعمال تنزيل الـ 20 جرار الجديدة التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية والتى تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار  من الأسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ  تكلفتها الإجمالية  602.05 مليون دولار.
 
وأضاف وزير النقل أنه بعد وصول هذه الدفعة بالإضافة إلى الدفعة الرابعة وعددها 20 جرار جديد أخرى، تم شحنها ومن المخطط أن تصل قبل نهاية هذا الشهر الجارى سيكون قد وصل من الصفقة عدد 70 جرار جديد قبل نهاية الشهر الجارى.
 
وأوضح الوزير أنه تم تشغيل الـ 10 جرارات الأولى التى وصلت فى ديسمبر الماضى على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة التى تصل بدءا من نهاية هذا الشهر فى إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، فى إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة  لجمهور الركاب لافتا إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع  وسيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.
 
وأشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد  تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.
 
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير  أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي  مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال  (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك  -  تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار و كانت إجمالي قيمة الصفقة  466.3 مليون دولار  بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل  من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290  مليون يورو) مضيفا أن التعاقدات الجديدة  ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الجديد وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة  لجمهور الركاب.
 
جدير بالذكر أن الدفعة الاولى من الجرارت وعددها 10 جرارات  قد وصلت الى ميناء الاسكندرية  في ديسمبر 2019 وبلغت قيمة توريدها 27,05 مليون دولار  تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكمة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ) وكانت  أول جرارات جديدة تنضم الى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) بينما شهد ميناء الاسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20جرار في مارس2020.
 
جرارات السكة الحديد (1)
جرارات السكة الحديد (1)

جرارات السكة الحديد (2)
جرارات السكة الحديد (2)

جرارات السكة الحديد (3)
جرارات السكة الحديد (3)

جرارات السكة الحديد (4)
جرارات السكة الحديد (4)

جرارات السكة الحديد (5)
جرارات السكة الحديد (5)

جرارات السكة الحديد (6)
جرارات السكة الحديد (6)

جرارات السكة الحديد (7)
جرارات السكة الحديد (7)

جرارات السكة الحديد (8)
جرارات السكة الحديد (8)

جرارات السكة الحديد (9)
جرارات السكة الحديد (9)

جرارات السكة الحديد (10)
جرارات السكة الحديد (10)

 

 


السكة الحديد

القطارات

الجرارات الامريكية

العربات الروسية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد: التعقيم مستمر طوال الـ24 ساعة للقطاعات وأرضية المحطات

الأحد، 14 يونيو 2020 04:52 م

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يونيو 2020 09:46 ص

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 09:00 ص

40 "جرار" أمريكى جديد تصل السكة الحديد خلال الشهر الجارى.. الجرارات الجديدة يرتفع عددها لـ70.. وتدخل الخدمة بالكامل الشهر المقبل.. شحن الدفعة الخامسة ووصولها فى يوليو.. وتوريد باقى الصفقة نهاية 2020

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة