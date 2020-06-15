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وزير الكهرباء يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:42 ص
وزير الكهرباء يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تردد بعض الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية تزعم إصابته بفيروس كورونا المستجد، نافيا صحة هذه الشائعة، لافتا إلى أنه بصحة جيدة حاليا.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع عمله اليوم من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة منذ الساعة الـ 8 صباحا، لافتا إلى أنه لم يتغيب عن الوزارة يوما واحدا منذ أزمة كورونا التى تعانى منها البلاد.
 
وناشد شاكر، الجميع بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى معلومات بشكل عام وعن كورنا بشكل خاص لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

كورونا

إصابة وزير الكهرباء بكورونا

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