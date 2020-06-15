وزير العدل يقرر إنشاء مكتب توثيق أول المنصورة يتبع الشهر العقارى بالدقهلية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 3275 لسنة 2020 الخاص بإنشاء فرع توثيق أول المنصورة يتبع الشهر العقارى والتوثيق بقسم أول المنصورة، ويكون مقره شارع عبد السلام عارف.

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة، ينشأ فرع توثيق باسم ( فرع توثيق أول المنصورة ) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة – قسم أول المنصورة ويكون مقره شارع عبد السلام عارف.

ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لقسم شرطة أول المنصورة ويقوم لكل أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون من إجرائه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق المنصورة النموذجى أو للمكتب المختص نوعيا، ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره فى الوقائع المصري ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 2020.