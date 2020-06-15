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وزير الطيران لوكالة إيطالية: متفائل بتعافى حركة الطيران الداخلية

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:57 ص
وزير الطيران لوكالة إيطالية: متفائل بتعافى حركة الطيران الداخلية وزير الطيران محمد منار
كتبت فاطمة شوقى

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أعرب وزير الطيران المدني المصري محمد منار عن تفاؤله بتعافي حركة الطيران  أسرع من التوقعات العالمية بفضل التعداد السكاني والذي يتعدى الـ 100 مليون نسمة.

وقال منار، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية  " انا متفائل اننا نتعافى  بشكل أسرع  لأن ربنا حبانا بتعداد سكاني كبير اللى بيعمل حركة ذهاب وإياب لمختلف محافظات الجمهورية"، إلا أنه أشار إلى النظرة العالمية والتى تتوقع بدء تعافي حركة الطيران لما كانت عليه قبل جائحة كورونا بحلول 2023 وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا، فيما تتوقع بعض المنظمات بدء التعافي بحلول 2026.

وأضاف منار "لدينا 100 مليون نسمة وذلك من شأنه أن يساعدنا اننا نغطى مش 100% بس على الأقل تكلفة شركات الطيران التى تمر بأزمة شديدة جدا وخسائر تقدر بالمليارات."

وكشف وزير الطيران  عن أن مصر  بدأت عرض بعض الرحلات على أجهزة الحجز، مضيفا "إن شاء الله أتوقع أن يكون هناك طلب عليها."

وكان منار قد أعلن  فتح جميع المطارات المصرية أمام الرحلات الدولية اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد نحو 3 أشهر من تعليقها أواخر مارس ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان منار أعلن عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل؛ وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وأوضح وزير الطيران أنه سيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة؛ فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة «ركاب وأطقم ضيافة»، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في شنطة خاصة لكل مسافر.

 

 

 


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