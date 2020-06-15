اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:52 م
خالد صلاح
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وزير الطاقة الإماراتى: تخفيضات أوبك+ كافية ما لم تحدث موجة ثانية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:37 م
وزير الطاقة الإماراتى: تخفيضات أوبك+ كافية ما لم تحدث موجة ثانية من كورونا أوبك
رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي، إنه يعتقد أن الطلب على النفط سيتعافى بوتيرة تجعل تخفيضات "أوبك+" كافية، ما لم تحدث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
و قال المزروعى، إن لديه ثقة بأن دول "أوبك+" التى أظهرت امتثالا ضعيفا ستفى بتعهداتها بشأن الأهداف المتفق عليها للإنتاج.
 
ولفت وزير الطاقة الإماراتى، إلى أن خطة زيادة طاقة إنتاج النفط لدولة الإمارات إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 ما زالت قائمة، وكانت مجموعة "أوبك+"، التى تقودها روسيا والسعودية، قررت فى وقت سابق من هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافى حتى نهاية يوليو 2020.
 

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