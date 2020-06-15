وزير الطاقة الإماراتى: تخفيضات أوبك+ كافية ما لم تحدث موجة ثانية من كورونا

رويترز

قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي، إنه يعتقد أن الطلب على النفط سيتعافى بوتيرة تجعل تخفيضات "أوبك+" كافية، ما لم تحدث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

و قال المزروعى، إن لديه ثقة بأن دول "أوبك+" التى أظهرت امتثالا ضعيفا ستفى بتعهداتها بشأن الأهداف المتفق عليها للإنتاج.

ولفت وزير الطاقة الإماراتى، إلى أن خطة زيادة طاقة إنتاج النفط لدولة الإمارات إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 ما زالت قائمة، وكانت مجموعة "أوبك+"، التى تقودها روسيا والسعودية، قررت فى وقت سابق من هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافى حتى نهاية يوليو 2020.