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وزير الخارجية: نتابع ملف عودة العالقين وفق خطة وجاهزون بـ"رحلات إضافية"

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:39 م
وزير الخارجية: نتابع ملف عودة العالقين وفق خطة وجاهزون بـ"رحلات إضافية"
كتب: أحمد جمعة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى إن إعادة المصريين العالقين بالخارج كان وفق خطة وضعتها الحكومة المصرية للعمل على نقل للبلاد، مشيرا إلى أن القاهرة جاهزة لتحديد رحلات جوية إضافية لإعادة أى مواطنين مصريين.
 
 
وأكد وزير الخارجية فى كلمة له على هامش اجتماع مجلس الأعمال الكندى المصرية، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا مستمرة معنا لفترة غير معروفة ما يفرض على الحكومة المصرية متابعة أحوال المصريين بالخارج.
 
 
وأشار شكرى إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر مطمئنة حتى الآن، مؤكدا أهمية الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للمصريين القادمين من الخارج، موضحا أن البعثات المصرية تتابع بشكل كامل أحوال المواطنين.
 
 
وحول العلاقات المصرية الافريقية، أشاد شكرى بالجهود الكبير الذى يبذل من القيادة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لتعزيز التعاون والتقارب مع دول القارة السمراء، مؤكدا وجود اهتمام مصرى خلال كافة زيارة الرئيس السيسى لحضور رجل أعمال مصريين للتعريف أكثر بالساحة الافريقية والمجالات التى يمكن الاستثمار فيها.
 
 
 
وعن قرارات الإصلاح الاقتصادى، أثنى وزير الخارجية على دور الحكومة المصرية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، موضحا أن قطاع الأعمال هو القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصرى بالإضافة للجهد الكبير للقطاع الخاص.
 
 
وأشار شكرى إلى أن الشركات المصرية تتوسع فى الساحة الافريقية وتتوسع بشكل كبير فى دول القارة السمراء، لافتا إلى أن القدرات المصرية متوفرة للقيام بالتوسع فى افريقيا ولعل أبرز ذلك دور الشركات المصرية فى إقامة سد تنزانيا.
 

سامح شكري

مجلس الاعمال المصري الكندى

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

اخبار مصر

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