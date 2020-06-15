اليوم السابع
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وزير الخارجية الأردنى يجرى مباحثات مع نظيريه الكينى والأفغانى

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:45 م
وزير الخارجية الأردنى يجرى مباحثات مع نظيريه الكينى والأفغانى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الاثنين/، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية كينيا ريتشيل أومامو، ركز على تعزيز التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها، إضافة إلى القضايا الإقليمية خصوصاً التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا عبر السنوات الماضية .
وعرض الصفدي، خلال الاتصال، للخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل لقرارها ضم أراض فلسطينية محتلة، على فرص تحقيق السلام العادل، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وفاعلاً يرفض الضم خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق السلام ويحول دون تنفيذه.
واتفق الوزيران على عقد اجتماعات اللجان المختصة في أقرب وقت ممكن، لمتابعة إنجاز الاتفاقيات والخطوات اللازمة لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي. ‏‎
وفي سياق متصل، بحث الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة محمد حنيف أتمر، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وأدان الصفدي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أفغانستان خلال الأشهر الماضية، مؤكدا دعم المملكة كل الجهود المستهدفة دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام. 
واستعرض الوزيران، جهود مكافحة جائحة كورونا وسبل التعاون في مكافحة التبعات الاقتصادية والصحية للجائحة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الطبية والصحية والتعليمية وقطاع الأدوية.
من جانبه، ثمّن أتمر، وقوف المملكة لجانب أفغانستان والمواقف والخطوات العملية التي اتخذتها على مدى السنوات لدعم جهود تحقيق السلام والتعاون الذي أبدته في مجالات عديدة. 
واتفق الوزيران، على الاستمرار في التواصل والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ثنائياً وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.


الأردن

أيمن الصفدى

إسرائيل

قرار الضم

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