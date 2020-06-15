اليوم السابع
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ويؤكد: دخول اللجان من 8 صباحا

وزير التعليم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:47 ص
وزير التعليم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة وزير التعليم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، لتأكيد ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020.
 
حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات، واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.
 
وناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات / العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى  (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
 
وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
 
وأكد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.
 
 وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وفي المديرية وعلى مستوى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير عملية الامتحانات أولًا بأول، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الطالب ما يفيد بتسليمه كراسات الإجابة للمواد التي لا تضاف للمجموع للجنة.
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التربية والتعليم

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