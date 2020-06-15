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وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:15 م
وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة هاله زايد
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة ، أن سبب ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الراهنة هو أن المتوفيين لديهم أمراض مزمنة وهو ما يتسبب في وفاتهم.

 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أغلب من يتوفون بسبب فيروس كورونا يعانون من أمراضا أخرى.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة، إنها طالبت الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني بالتوسع فى الرعايات لاستقبال أكبر عدد من الحالات الحرجة، موضحة أن مستشفى المطرية بسعة 700 سرير ويتم التوسع في الرعايات فيها، متابعة: في روض الفرج المستشفيات تعمل بشكل منتظم ومستشفى شبرا من أفضل المستشفيات في القاهرة تعمل.

 

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن بروتوكول العلاج والتشخيص لم يعد يعتمد على المسحات بل من خلال أعراض إكلينكية وصورة دم وبعض تحليل الدم بجانب أشعة مقطعية وأشعة إكس كفيلة ببدأ العلاج فورا.

 

وأوضحت وزيرة الصحة، أن صرف العلاج فورا لكل من تظهر عليه الأعراض الإلكينيكية لفيروس كورونا، بجانب تخصيص خط ساخن في كل محافظة للتعامل السريع مع بلاغات المرضى، متابعة: كان أمس اجتماع للجنة الطبية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولدينا خط ساخن 105 توسعنا فيه وأصبحنا تلقى 505 بلاغات ودخلت معنا المستشفيات الجامعة على الخط حيث يعطون الاستشارات اللازمة لكن تبقى الترددات كثيرة على خط 105 وبالتالي كان توجيه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك خط ساخن في كل محافظة يتلقى شكاوى كل محافظة.


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