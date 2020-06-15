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وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:36 م
وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غداً الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التضامن للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021  فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

ووجهت " القباج " مسئولى الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.


وزيرة التضامن

نيفين القباج

العلاوات الـخمسة لأصحاب المعاشات

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