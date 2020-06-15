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وزيرا خارجية تونس وإيطاليا: نؤيد اتفاقا سياسيا يحفظ وحدة ليبيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:17 م
وزيرا خارجية تونس وإيطاليا: نؤيد اتفاقا سياسيا يحفظ وحدة ليبيا الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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قال وزيرا خارجية تونس وإيطاليا: "نؤيد اتفاقا سياسيا يحفظ وحدة ليبيا"، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". وأكدت فرنسا أن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا خاصة مع تكثيف الدعم التركي غير مقبول، ولا بد أن ينتهي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وقال مسئول بالرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى لمناقشة دور تركيا "العدوانى" و"غير المقبول" على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.
 
وجاءت هذه التصريحات بعد أن دفعت تركيا بعدد كبير من المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لدعم مسلحى ميليشيا الوفاق، ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر.
 
واتهم مسئول رئاسى فرنسى، فى حديث لرويترز اليوم الاثنين، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسى بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة، على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحرى قبالة ساحلها.
 
وقال المسئول: "أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا، هذا الموقف العدوانى بشكل متزايد غير مقبول". وأضاف: "من المفترض أن تركيا شريك فى حلف شمال الأطلسى لذا لا يمكن استمرار ذلك".

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