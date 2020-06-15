وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

يبدأ بعد قليل وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعهم بشأن سد النهضة الأثيوبى، لتقييم مسار المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.
وعكست المشاورات التى جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفى مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى.
وأكدت مصر على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسودانى.
وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضةالإثنين، 15 يونيو 2020 02:57 م
سد النهضة
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يبدأ بعد قليل وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعهم بشأن سد النهضة الأثيوبى، لتقييم مسار المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.
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