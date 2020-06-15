نقل وحدة الغسيل الكلوى والحضانات بمستشفى أبو حماد إلى الصوة لزيادة أسرة العزل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيادة عدد أسرة العزل بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه الأزمة،وأوضح فى بيان أنه قامت مستشفى أبو حماد المركزى بنقل وحدتى الغسيل الكلوى، والحضانات بالمستشفى إلى مركز طب الأسرة بالصوة، وذلك لزيادة عدد الأسرة الخاصة بالحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار العدوى، وتحويل مبنى الطوارىء بالمستشفى إلى قسم عزل لمرضى الأمراض التنفسية، لاستيعاب أكبر عدد من المرضى بالمستشفي.

وفى سياق متصل قامت مستشفى بلبيس المركزى بزيادة عدد الأسرة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 69 سرير عزل لاستيعاب المرضى المترددة على المستشفى من مركز ومدينة بلبيس.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.