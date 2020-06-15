نقابة الأطباء تنعى الدكتور عادل فؤاد رئيس كلية الجراحين الدولية بعد وفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت نقابة الأطباء، الدكتور عادل فؤاد رمزى، من أوائل رواد جراحة الكبد فى مصر، وجراحة المناظير فى قصر العينى، وجراحة الغدد الصماء ورئيس جمعية الجراحين المصرية سابقا، إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن الدكتور عادل فؤاد رمزى رحمه الله، تولى الرئاسة العالمية لكلية الجراحين الدولية بشيكاغو أثناء الاحتفال الرئاسى للكلية، وقد تم انتخابه من قبل 105 دول «أعضاء الكلية»، وقاموا بتقليده الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية، وهو أول رئيس للمجلس العالمى لزمالة الجراحة وأمين عام الجمعية الإكلينيكية بطب قصر العينى لمدة 15 عاماً، كما أنه ألّف 110 بحوث جراحية، واشترك فى تأليف موسوعتين عالميتين للجراحة وأشرف على 28 دكتوراه و90 رسالة ماجستير جراحة.

وقالت النقابة،: رحم الله الشهيد ونسئل المولي سبحانه وتعالي أن يتغمده في رحمته ويسكنه أعلي الفردوس ويلهم أهله الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته ولزملائه وتلاميذه ومرضاه ، وكل أسرة صرح مستشفيات القصر العيني.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 68 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور عادل فؤاد رمزى، أستاذ الجراحة طب القصر العينى.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 67 طبيبا، بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور أحمد الزفتاوى، كبير استشاريين الصدر فى جامعة المنصورة، والدكتور على حسن العربى استشاري الكبد، بمستشفى الساحل، الدكتورة أميل فوزى اخصائى الجراحة بمستشفى ابشواى، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.