نائب محافظ بنى سويف يوجه بغلق وتشميع 3 محلات خالفت قرار حظر التجوال

بنى سويف أيمن لطفى

قام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بجولة ميدانية بمركز ومدينة إهناسيا غربي بنى سويف، المواطنين، كورونا، وذلك بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هانى، وتفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ومواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات العدوى بالفيروس.

وأشار بيان اليوم الاثنين إلي أن نائب محافظ بني سويف اطمأن إلى غلق كافة المحال الواردة فى قرارات رئاسة مجلس الوزراء، متجولا بشوارع وميادين المدينة وبعض القرى للتأكد من تطبيق حظر التجول، حيث لاحظ نائب المحافظ وجود ثلاثة محلات مفتوحة، وهى محل زجاج بقرية النويرة، ومسمط واتيليه بمدينة إهناسيا، وعلى الفور وجه نائب المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية بغلق وتشميع تلك المحلات لمخالفتها قرارات الحكومة واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

حيث شدد نائب المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود التوعوية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدنى، للتوعية بأهمية تلك الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مع التشديد على أنه من يخالف قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية سيتعرض للمساءلة القانونية، وموجها الشكر لمسؤولى الأجهزة والجهات الأمنية على مجهوداتهم في متابعة تطبيق قرارات الحكومة بحظر انتقال المواطنين فى المواعيد المقررة.

كما أكد نائب المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تجري المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من المحافظة والوحدات المحلية، حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازى وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.